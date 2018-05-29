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Terk edilen bebeğin ailesi göz damlası sayesinde bulundu

İstanbul Tuzla’da, bir evin önüne terk edilen bebeğin yanında bulunan göz damlasının barkodundan, satıldığı eczaneyi tespit eden ekipler, aileye ulaştı.

İHA | 29.05.2018 - 09:41..
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Tuzla Aydıntepe Mahallesi’nde 22 Mayıs tarihinde, bir evin önüne bırakılan yeni doğmuş bebeği gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bebeği koruma altına aldı.

Tuzla Asayiş Büro ekipleri ve mobil okul timleri, bebeğin anne ve babasının bulunması için adeta filmleri aratmayan bir çalışma gerçekleştirdi. Bebeğin terk edildiği sırada yanında bulunan ilacın barkodunu inceleyen ekipler, aileyi bulmak için ilk adımı attı.

Terk edilen bebeğin ailesi göz damlası sayesinde bulundu

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINA BAŞVURULDU

İlacın Pendik Fatih Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir eczaneden satıldığını tespit eden ekipler, eczanenin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada ilacı Mustafa Ballıkaya isimli vatandaşın aldığı tespit edildi. Bunun üzerine Ballıkaya’nın ifadesine başvuruldu.

Mustafa Ballıkaya, mahallede tanımadığı yabancı uyruklu bir kadının çocuk doğurduğunu ve annesinin ihtiyacı olduğu için yardım amaçlı olarak çeşitli malzemeler ve ilaç aldığını söyledi.

'BAKACAK DURUMUMUZ YOK'

Polis, bu kez de Ballıkaya’nın ifadesinde belirttiği Pendik’teki adrese gitti. Ekipler zili çaldığında Tacikistan uyruklu Sanoat Maynusova isimli kadın kapıyı açtı. Maynusova, bebeğin kızı Sitora Aşumatova’ya ait olduğunu itiraf etti. Maynusova ifadesinde, kızı Aşumatova’nın evde doğum yaptığını ve bakacak durumları olmadığı için Tuzla’da bir evin önüne bıraktığını anlattı.

BABA DA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Sitora Aumatova polis ekipleri tarafında eve çağrıldı. Genç kadın, bebeğin babasının Tacikistan uyruklu Abdurakhmon Karımov olduğunu söyledi. Çeşitli dizilerde figüranlık yaptığı öğrenilen Karımov, Mecidiyeköy’deki adresinde gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmaya ilgili gözaltına alınan baba Karımov, anne Aşumatova ve anneanne Maynusova, emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.

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