Terk edilen koca, eşinin evine tüfekle ateş yağdırdı

Zonguldak'ta yaşayan 25 yaşındaki Damla K., şiddetli geçimsizlik sebebiyle terk ettiği eşi Serkan K.'nın, babasının evine gelir pompalı tüfekle ateç açtığı şikayetinde bulundu.

Daha önce eşi Serkan K. ve 1.5 yaşındaki kızı ile İzmit'te birlikte yaşayan Damla K. anlaşamadıkları gerekçesiyle evi terketti ve Zonguldak'a babasının evine döndü.

1,5 YAŞINDAKİ KIZININ OLDUĞU EVE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

İşsiz olan Serkan K. iddiaya göre geçtiğimiz 29 Haziran’da Zonguldak'taki kayınpederinin evine gidip pompalı tüfekle rastgele ateş etti.

Damla K. bunun üzerine annesi ve 1.5 yaşındaki kızıyla camdan atlayarak komşusuna sığındı.Olay yerinden kaçarken karşılaştığı kayınpederi Cengiz Topal'a da ateş etti ancak isabet etmedi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Olay sonrasında Damla K., anne ve babasıyla polise giderek şikayette bulundu. Tehdit içerikli mesajlar göndermeye devam eden eşinden korktuğunu söyleyen Damla K., "Eşim erkek kardeşimle anlaşamıyordu. Sürekli kavga ediyorduk bu yüzden babamın evine döndüm. Bana "Seni öldüreceğim. Ben içeri girerken birkaç kişiyi daha götüreceğim. Sonra da kendimi öldüreceğim." şeklinde mesajlar atıyor. Olay günü de evin önündeydim, elinde silahla geldi. İçeriye kaçtım, kapıyı kiletledim. Ateş ederek kilidi kırdı, rastgele ateş etti, canımızı zor kurtardık. Bizi sürekli tehdit etmeye devam ediyor." dedi.