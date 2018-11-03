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Terk edilmiş binaları resimleriyle yeniden canlandırıyor

Lübnan'da yaşayan İngiliz sanatçı Tom Young, iç savaşın izlerini hatırlatan terk edilmiş binaların geçmişini resmediyor.

Haber Merkezi | 03.11.2018 - 10:14..
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Tom Young, Lübnan'daki iç savaşın izlerini hatırlatan binaların tarihini inceliyor ve bu binaların eski fotoğraflarına ve mimarisine uygun tablolar ortaya çıkarıyor. Tom Young, "Bu değerli binalar birçok yönden uyuyor ve aslında sanatımla yapmaya çalıştığım şey, onları uyandırmak" dedi.

SAVAŞIN İZLERİNİ SİLİYOR

9 yıldır Lübnan'da yaşayan sanatçı projesinin özünde hafızanın gerçekten silinmesine karşı koymak olduğunu söylüyor.

Lübnan'da mermi delikleriyle yaralanmış, 40 yılı aşkın bir süredir terk edilmiş ikonik bir otel... Sanatçının son projesi 1892 yılında Osmanlı döneminde inşa edilmiş Grand Sofar Hotel. 75 odalı olan otel, bir zamanlar devlet büyüklerine, aktörlere, ünlü sanatçılara ev sahipliği yaptı.

Terk edilmiş binaları resimleriyle yeniden canlandırıyor

SERGİ AÇTI

Beyrut'tan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan ikonik otel, iç savaşın başlamasıyla kapılarını kapatmak zorunda kaldı. İngiliz sanatçının otelde açtığı sergide bulunan her resim ise orada meydana gelen bir olayı betimliyor.

Young sergilerinin birçoğunda, genç mülteci çocuklara sanat dersleri vererek, sanatın binalardaki tarihi yeniden canlandırmak için nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.

Başkent Beyrut'taki tarihi binaların sayısı 1990'larda 4 bin 200 iken, 2018 yılında 250'ye düştü.

Terk edilmiş binaları resimleriyle yeniden canlandırıyor


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