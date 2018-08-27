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Terk ettiği sevgilisini intihardan kurtardı

Adana'da bir genç, ayrıldığı kız arkadaşının evinin karşısındaki 10 katlı apartmanın damına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Genç kız polis eşliğinde dama çıkıp gencin intihar etmesini engelledi.

İHA | 27.08.2018 - 20:06..
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Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Berfin D. bir süre önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Fatih Kaya ile arkadaş oldu.

Ancak zamanla genç kız Kaya'nın uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürüldüğü için ailesinin istememesi üzerine ayrıldı. Kaya, genç kızı sürekli rahatsız edip barışmak istedi. Ancak genç kız bir türlü barışmadı. Kaya, sevdiği kızın bulunduğu apartmanın önüne geldi.

Terk ettiği sevgilisini intihardan kurtardı VİDEO

10'UNCU KATA ÇIKTI

Uyuşturucu aldığı öne sürülen Kaya onun etkisiyle kendine ve çevreye zarar verdi. Kaya, bir süre sonra Berfin D.'nin oturduğu apartmanın karşındaki 10 katlı binanın damına çıktı. Kendisini sarkıtarak bağıran Kaya'yı gören vatandaşlar polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Kaya'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu arada olay yerine müzakereci polis de geldi. İtfaiye ve Can-Kur ekipleri ise, hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı.

SEVDİĞİ KIZ İKNA ETTİ

Polis ve vatandaşların ikna etme çabasına rağmen yaklaşık bir saat damdan sarkan Kaya'nın intihar etmemesi için polis, sevgilisi Berfin D. ile irtibata geçti. Genç kız Kaya'nın kendisini öldürmesine razı olmayarak polisle birlikte Kaya'nın yanına geldi. Dama çıkan genç kız kısa sürede Kaya'yı ikna etti.

Genç kız Kaya'yı ikna ettikten sonra polisle birlikte hemen evine döndü. Kaya ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaya, polis aracına bindirilmeden önce, "Sevdiğim kız için çıktım. O benim nişanlım, o benim namusum, o benim kadınım. Ailesi evlenmemize engel oldu. Anası da gelse feriştahı da gelse o benden başka kimseyle evlenemez izin vermem." dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Terk ettiği sevgilisini intihardan kurtardı


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