Terlikle çocuk döven Kur’an kursu hocası tahliye edildi

Erenler Çaybaşı Yeniköy’de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Hz. Musab Erkek Kur’an Kursu’nda küçük çocuğu terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ur’an kursu hocası Şükrü Yılmaz tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Bu karar üzerine avukatı kaçma şüphesi olmaması, istenen cezanın hükmün geri bırakılması kapsamında yer alacağı suç olması nedeniyle tahliyesi için Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, Şükrü Yılmaz’ın tahliyesi yönünde karar verdi. Karar sonrasında yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan Şükrü Yılmaz bu gece saat 21.00 sıralarında Ferizli Cezaevi’nden tahliye edildi.