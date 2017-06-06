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Termal battaniye nedir

Doğal afetlerde kurtarılan insanların veya mültecilerin üzerinde gördüğümüz parlak battaniye ne işe yarar? Hepsi bu yazıda.

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İlk yardımda kullanılan malzemeler genellikle küçük, pratik ama işlevsel olur. İşte bu malzemelerden biri de termal battaniye veya çoğumuzun gördüğünde tanıyacağımız halini tarifle dışı parlak ince battaniye.

TERMAL BATTANİYE NASIL YAPILIR?

Termal battaniye; ince plastik üzerine yansıtıcı bir malzemenin kaplanmasıyla yapılır.

NERELERDE KULLANILIR?

Genellikle doğal afetlerden veya kazalardan sonra hipotermiye karşı kullanılır. Bununla birlikte uyku tulumları gibi sıcaklığı hapsetmesi gereken malzemelerde de kullanılır.

Termal battaniye nedir

TERMAL BATTANİYE NE İŞE YARAR?

Vücudumuz hareket etmediğinde ve/veya çalışması azaldığında termal radyasyonla yüzde 80'e vara ısı kaybı yaşar. Termal battaniye ise yansıtıcı yapısı sayesinde bu ısı kaybını önler.

İnsan vücudu buharlaşma yoluyla da ısı kaybeder. Örneğin; soğuk ve yağışlı bir havada yaralanan bir kişinin üzerine örtülen termal battaniye vücuttaki suyun buharlaşmasını önler ve hipotermi riskini azaltır.

Ekstrem durumlar haricinde de termal battaniye soğuk ile sıcak arasındaki geçişi engelleyerek mevcut ısıyı muhafaza etmeye yarar.

Termal battaniye nedir

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