taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.9005
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.974

Kato eteklerinde terör bitti, turizm yatırımı başladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan ve vatandaşların yaz-kış akın ettiği Zümrüt Kaplıcası, 2 milyon 143 bin TL’lik yatırımla modern bir görünüme kavuşacak.

İHA | 13.10.2018 - 12:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kato eteklerinde terör bitti, turizm yatırımı başladı

Terör örgütü PKK’nın lojistik merkezi olarak kullandığı Kato Dağı’nın temizlendiği, Faraşin Yaylası’nda da başlatılan geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Beytüşşebap’ta, turizm yatırımları başladı.

Kato eteklerinde terör bitti, turizm yatırımı başladı VİDEO

2 MİLYON LİRALIK YATIRIM

İlçede vatandaşların yaz-kış akın ettiği Zümrüt Kaplıcası, Dicle Kalkınma Ajansı’nın (DİKA) projesiyle modern bir görünüme kavuşacak. Kato Dağı’nın eteğindeki kaplıcaya 2 milyon 143 bin TL yatırım yapılacak.

Kato eteklerinde terör bitti, turizm yatırımı başladı

TURİZMDE "BEN DE VARIM" DİYECEK

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, önceki Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener’in DİKA’ya proje sunduğunu anımsatarak, "Ajans projeyi kabul etmişti. Şimdi bunu hayata geçirme görevi bize düştü. Biz de çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Hiçbir ödenek sıkıntısı yok. Kaplıca son derece modern bir görünüm kazanarak, oteliyle, restoranıyla, kapalı ve açık yüzme havuzlarıyla, ‘Turizmde ben de varım’ diyecek” diye konuştu.

Kato eteklerinde terör bitti, turizm yatırımı başladı

"ŞİFA BULDUM"

Hakkari’den kaplıcaya gelen Zeki Ertuş, kaplıcaya gelmek için kilometrelerce yol kat ettiğini belirterek, “Kaplıca için geldim. Hastaydım biraz şifasını buldum. Birkaç gündür buradayım. Su olarak çok güzel bulduk. Ayak, romatizma ve bel ağrısı için geldim." dedi.

İlhami Acar adlı vatandaş ise projeyle yeni bir tesis olacağını duyduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yıllardır böyle bir çözüm istiyorduk Allah razı olsun kaymakamımızdan. Burası modern bir tesis olarak faaliyete girecekmiş. Çok eksiği vardı buranın, umarız düzelir" şeklinde konuştu.

Kato eteklerinde terör bitti, turizm yatırımı başladı

Kato eteklerinde terör bitti, turizm yatırımı başladı

Kato eteklerinde terör bitti, turizm yatırımı başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

491
Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

207
Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

185
PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

66
Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

54
Trump Brunson ile bir araya gelecek

Trump Brunson ile bir araya gelecek

224
Salah'ın kornerden attığı nefis gol

Salah'ın kornerden attığı nefis gol

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM