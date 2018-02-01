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Terör destekçilerinin sosyal medya yalanları

PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için İsrail askerlerine ait bir görseli "Türk askerinin YPG karşısındaki hali" yalanıyla servis etti.

AA | 01.02.2018 - 13:47..
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Terör destekçisi hesapların "TSK Afrin'de çocukları öldürüyor" iddiasıyla paylaştığı fotoğrafın, 30 Mart 2014'te DEAŞ saldırısında ölen çocuklara ait olduğu tespit edildi.

Terör destekçilerinin sosyal medya yalanları

Sibirya'da 22 Ekim 2016'da düşen Rus helikopterine ait görsel de "Afrin'de TSK'ye ait bir helikopterin düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşıldı.

Terör destekçilerinin sosyal medya yalanları

Sosyal medyadan kara propagandaya destek veren hesaplar, İsrail askerini de Türk askeriymiş gibi göstermeye çalıştı.

"Türk askerinin YPG karşısındaki hali" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, İsrail askerlerine ait olduğu ve 19 Kasım 2012'de İsrail'in Aşdod kentinde çekildiği belirlendi.

Terör destekçilerinin sosyal medya yalanları

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