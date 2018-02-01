Terör destekçilerinin sosyal medya yalanları

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

Bu yıl tatil planlarınızda vizesiz gidebileceğiniz bu 5 ülkeyi de değerlendirin.

Bu yıl bu 5 ülkeyi vizesiz gezin

İddialara göre ünlü İngiliz oyuncu Robert Pattison'un New York Times'a verdiği ancak yayınlanmayan röportajında müslüman olduğunu açıkladı. İşte röportajdan sızan açıklama...

1 Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu Ünlü yönetmen Fatih Akın, Alman pasaportuyla çok sayıda ülkeye vize gerekmediği için Türk vatandaşlığını değil Alman vatandaşlığını tercih etti.

2 Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, Eurovision hakkında açıklamalarda bulundu.

3 Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı Terör operasyonlarına yönelik ateşlenen füzelerin üzerine yazılan yazılar, gün geçtikçe garip bir hal aldı.

4 Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri Cuma namazına giden öğrencileri "Şok şok şok" diye haber yapanları görmüştük de hastaneye kedi sokup "Bu kedi niye burada" diye sorana ilk kez şahit oluyoruz.

5 Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi, projelerin gözden geçirilerek yeni kararların alındığını açıkladı.

6 PKK yandaşları Hollanda'da tren istasyonunu işgal etti Utrecht'te tren istasyonunu işgal eden terör örgütü PKK yandaşlarını Hollanda polisi izlemekle yetindi. Gerekli yanıtı tek başına bir Türk verdi.