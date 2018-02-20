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Terör destekçilerinin sosyal medya yalanları

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, teröristleri yok ederek Afrin merkezine doğru ilerlerken, terör yandaşları sosyal medyadan yalan haberler yaparak karalama çalışması yapıyor.

AA | 20.02.2018 - 11:39..
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Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Suriye'de kimyasal silahtan ablukaya kadar Esad rejiminin çocuklara yaptığı zulümler üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalışması, Suriye'de işlenen suçları bir kez daha gündeme getirdi.

ESAD'IN KATLİAMINI AFRİN GİBİ GÖSTERDİLER

Suriyeli çocuklar, 2011'den beri hava saldırılarının, klor gazının ya da silahlı çatışmaların hedefi olmaya devam ederken, terör destekçisi hesapların masum bedenler üzerinde yapmaya çalıştığı karalama kampanyası ise bu kadar da olmaz dedirtti.

Terör destekçilerinin sosyal medya yalanları

Propaganda hesapları, Afrin'de yaralı çocuk fotoğrafı bulamayınca çareyi eli kanlı Esad rejiminin hedef aldığı çocuk görsellerini kullanmakta buldu.

SURİYELİ ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINI KULLANDILAR

Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için farklı yer ve zamanda çekilmiş birçok fotoğraf kullanan terör destekçisi hesaplar, en çok Suriyeli çocukların acıları üzerinden prim yapmaya çalıştı.

"TSK'nın Afrin'de çocukları hedef aldığı" yalanıyla paylaşılan görsellerin büyük bir kısmında Esad'in Halep'te Doğu Guta'da ya da Humus'ta hedef aldığı çocuklar yer aldı.

Terör destekçilerinin sosyal medya yalanları

Hava saldırısından korkan Suriyeli 2 kardeşin ve Humus'ta yıkılmış bir evin duvarından bakan çocukların fotoğraflara yansıyan gözlerindeki endişe Suriye'de Esad rejimi tarafından hedef alınan yüzbinlerce çocuğun dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

Terör örgütünün kara propagandasında kullandığı Halep'te enkaz altında kalmış bebek görseli de Esad rejiminin 2011'den bu yana öldürdüğü 21 binden fazla çocuğu hatırlattı.

Terör destekçilerinin sosyal medya yalanları

Esad'in abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da, 2013'te yaptığı kimyasal saldırıda ölen çocukların cansız bedenleri bile PYD/PKK destekçilerinin kirli yalanlarına alet oldu.

PYD/PKK destekçileri, TSK'yı karalamak için birçok yöntem denedi ama en çok Suriyeli çocukların acılarını kullandı.

Terör destekçilerinin sosyal medya yalanları

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