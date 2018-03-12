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Terör hedefleri ATAK ve ÇNRA ile vuruldu

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda ATAK helikopteri ve ÇNRA ile terörist hedefleri imha edildi.

DHA | 12.03.2018 - 03:15..
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Terör hedefleri ATAK ve ÇNRA ile vuruldu

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda ATAK helikopteri ve ÇNRA ile terörist hedefleri imha edildi.

20 Ocak'ta başlayan terör operasyonunda gün geçtikçe Afrin'in merkezine yaklaşılıyor. Terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda ATAK ve ÇNRA ile YPG hedefleri ateş altına alındı.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Çok Namlulu Roket Atar'ın (ÇNRA) terör hedeflerine ateşlendiği anı sosyal paylaşım hesabı Twitter'dan paylaştı.

ÇNRA ile terör hedefleri ateş altına alındı VİDEO

ATAK'I GÖREN TERÖRİSTLER KAÇMAYA ÇALIŞTI

Sivil halkın güvenliğini dikkate alarak operasyonuna devam eden TSK, ATAK helikopteri ile de teröristlere cehennemi yaşattı.

Üzerilerinde gezen ATAK'ı fark eden teröristler bir anda koşmaya başladı. Kaçabileceklerini düşünen teröristler, ATAK helikopterinden kurtulamadı. Saniye saniye görüntülenen hava harekatında belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

ATAK Afrin'de teröristleri imha etti VİDEO

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