taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5972
EURO
5,3630
ALTIN
184,93
PETR
78,5400

Terör Irak'ta 76 kişiyi öldürdü

Birleşmiş Milletler, Irak'ta Haziran ayı içerisinde 76 kişinin terör ve iç savaştan dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA | 02.07.2018 - 04:41..
  1. Haberler
  2. Dünya

dq

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu, Haziran ayı raporunu açıkladı. Yapılan sunumda, Irak'ta terör saldırıları ve şiddet olayları sebebi ile 76 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DEAŞ SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRDI

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) geride bıraktığımız Haziran ayı içerisinde Irak’ta meydana gelen terör saldırıları ve şiddet olayları sebebi ile 76 sivilin hayatını kaybettiğini 129 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Geçen Mayıs ayında meydana gelen terör saldırıları, şiddet olayları ve silahlı saldırılarda 95 sivil ölmüş 163 ayrı sivil de yaralanmıştı.

Irak’tan geçen yılın sonunda tamamen çıkarıldığı söylenen terör örgütü DEAŞ’in özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahattin, Anbar ve başkent Bağdat’ta saldırılarını yoğunlaştırdığı biliniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle gelin yaralandı

Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle gelin yaralandı

43
Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı

Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı

9
Yahudi yönetti imamlar papazları yendi

Yahudi yönetti imamlar papazları yendi

19
2 ay sonra askere gidecekti gölette can verdi

2 ay sonra askere gidecekti gölette can verdi

4
ABD bu kez de sıcaklar karşısında zorlanıyor

ABD bu kez de sıcaklar karşısında zorlanıyor

3
Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

17
ABD'de göçmen çocuklarına bıçaklı saldırı

ABD'de göçmen çocuklarına bıçaklı saldırı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM