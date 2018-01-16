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Terör kamplarını Amerika bayrakları süslüyor

Suriye'de teröristlere kol kanat geren Amerika, Türkiye sınırında birçok bölgede bayrağını dalgalandırıyor.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 08:44..
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Terör kamplarını Amerika bayrakları süslüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu öncesi Amerika'ya sert uyarılarda bulunarak terör kamplarındaki bayrakların indirilmesini istemişti.

"KENDİNİZ İNDİRİN Kİ..."

"Terör örgütünün üslerinde bayrakları kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım." ifadelerini kullanan Erdoğan, harekatın her an başlayabileceğini ifade etmişti.

NEREDE ABD BAYRAĞI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra, Türkiye sınırında Amerikan bayrağının dalgalandığı noktaların yer aldığı bir harita yayınlandı.

İŞTE O HARİTA

Terör kamplarını Amerika bayrakları süslüyor

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