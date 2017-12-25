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Terör mağdurları evlerine kavuştu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, PKK'nın harabeye çevirdiği kentlerden Şırnak'ın Silopi ilçesini adeta yeniden inşa etti.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 04:15..
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Şırnak'ta terörden temizlenen bölgelere giren Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, PKK'nın yıkımlarını toplamaya başladı. Binlerce evin harabeye döndüğü Siliopi'de, terör mağdurları evlerine kavuşmaya başladı.

Terör mağdurları evlerine kavuştu

PKK KENTLERİ HARABEYE ÇEVİRDİ

Konutlara yerleşen vatandaşlardan Salih Yağız, "Terör olayları sonrası evlerimiz kullanılmaz hale geldi. Biz de mecburen kiralık bir eve taşınmak zorunda kaldık. Ancak devlet tarafından her ay düzenli olarak kira yardımı yapıldığı için fazla sıkıntı yaşamadık. Ama insanın kendi evinin olması çok faklı bir şey. Konutlar tamamlandıktan sonra biz de yeni evimize taşındık ve çok beğendik. Bölgenin yapısına uygun ve daha modern konut yapmışlar. Bizim bir de engelli çocuğumuz vardı. Bunun için de özel lavabo yapmışlar. Biz bunlara çok sevindik ve çok mutluyuz" dedi.

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