Terör mağdurları için yapılan konutlarda sona doğru

Terör örgütü PKK'nın başlattığı çukur olayları sırasında evleri hasar gören vatandaşlara devlet tarafından yardım eli uzatıldı.

25 BİN YENİ KONUT

Şırnak, Hakkari, Mardin ve Diyarbakır'da başlatılan çalışmalar kapsamında 25 bin konutun temeli atıldı.

YAZA HAZIR

Yapılan değerlendirmelere göre; terör mağdurları için yapılan konutlar yaz aylarından itibaren sahiplerine teslim edilecek.

200 METREKAREYE KADAR DAİRELER...

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, ilçede yapılan projelerle ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "İnsanlarımızın burada rahat yaşaması için bu hizmeti sunuyoruz. Dairelerimiz 70-80 metrekarelik daireler değil. 120 metrekareden başlayıp 180, 200 metrekareye kadar da dairelerimiz var."