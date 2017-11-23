Terör mağduru çocuklar, özel uçakla Antalya'ya gitti

İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen, 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında, Antalya gezisine götürülecek terör mağduru 184 öğrenci, velileriyle sabah erken saatlerde Silopi Dicle İlk ve Ortaokulu bahçesinde toplandı. Burada aileleri ile vedalaşan çocuklar, üç otobüsle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

ANTALYA'YI GEZECEKLER

Öğretmenlerinin gözetiminde kendilerine tahsis edilen özel uçakla Antalya'ya gidecek öğrenciler ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşadı. 5 yıldızlı otelde, 2 gün konaklayacak öğrenciler, Antalya'da çeşitli tarihi ve kültürel yerleri gezecek, ardından Silopi'ye dönecek.

ÇOCUKLARA İYİ GELECEK

Öğrencileri uğurlamaya gelen Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, proje hakkında bilgi vererek, gezinin çocuklar üzerinde olumlu etkiler yaratacağına inandığını söyledi.

İlk kez Antalya'ya gideceği ve ilk kez uçağa bineceği için heyecanlı olduğunu belirten öğrencilerden Afşin Öymen de geziyi düzenleyenlere teşekkür etti. Öğrencilerden Emirhan Demir de Şırnak dışına ilk kez çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.









