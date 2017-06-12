Terör operasyonlarının 1 haftalık bilançosu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 632 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 227, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 39, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalarda 386, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 12 zanlı gözaltına alındı.

TOPLAM 38 TERÖRİST...

Operasyonlarda 16 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 8 terör örgütü mensubu yakalandı, 14 örgüt üyesi ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

AĞRI, TOKAT, BİNGÖL, DİYARBAKIR, HAKKARİ...

Ağrı, Tokat, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Kars'ta yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 39 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 27 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton madde, 274 el bombası, 78'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 86 silah ele geçirildi.

Kilis'te yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, Suriye'den ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan 5 DEAŞ'lı yakalandı. Zanlılardan birinin, "kırmızı bülten" ile aranan terörist olduğu tespit edildi. Bu zanlının sırt çantasındaki aramada, bir canlı bomba yeleği, 3 el bombası, 4 fünye ve bir el yapımı patlayıcı anahtarı bulundu.

BİN 479 GÖZALTI

Son bir haftada 664'ü terör, 815'i siber suçlar ve planlı asayiş operasyonlarında olmak üzere bin 479 kişi gözaltına alındı.