Terör operasyonlarının haftalık bilançosu

İçişleri Bakanlığı, 19-26 Aralık 2016 tarihleri arasında TSK'nın Hava ve Kara unsurlarınca 220 operasyon yapıldığını duyurdu.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 4’ü ölü, 1’i yaralı, 4’ü sağ olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

508 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 78'İ TUTUKLANDI

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 508 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 78 kişi tutuklandı.

3 BARINAK VE 18 EYP İMHA EDİLDİ

Yürütülen bu operasyonlar kapsamında, teröristler tarafından kullanılan 3 sığınak/barınak/mağara ve tuzaklanan 18 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilirken, 60 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 12 el bombası, 13’ü ağır ve uzun namlulu ( 1 M-16, 1 P.Tf., 11 Kaleşnikov) olmak üzere 36 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirildi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA;

Piyasa değeri 13.666.000 TL olan;

►322 kg Esrar,

►31.618 adet Uyuşturucu Hap,

►9 kg Sentetik Kannabinoid (BONZAİ),

►2 kg Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, Ayrıca piyasa değeri 11.852.491 TL olan; ►1.638.765 adet Kaçak Sigara,

►92.284 litre Akaryakıt ele geçirilmiş ve bu kapsamda 390 kişi gözaltına alınmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

419’u denizlerde olmak üzere 1.960 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 29 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 13’ü tutuklanmıştır.

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

►Deaş terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 78 kişi gözaltına alınmış bunlardan 12‘si tutuklanmıştır.

FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

►1.096 kişi gözaltına alınmış bunlardan 426‘sı tutuklanmıştır.