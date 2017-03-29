Terör operasyonunda 15 tarantula ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabında terör ve terör örgütleri lehine propaganda amaçlı paylaşımlarda bulunan bir kişinin kimliğini tespit etti.

OPERASYONU DÜZENLENDİ

Mahkeme kararının ardından Sancaktepe'deki adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli A.D'yi yakaladı.

ZEHİRLİ ÖRÜMCEKLER

Şüphelinin evinde, "tarantula" cinsi 15 örümcek ile plastik saklama kaplarının içinde zehirli cinslere ait çok sayıda örümcek yumurtası ele geçirildi. Evde, örümcekleri beslemek için kullanılan hamam böceği ve solucanlar da bulundu.

Anavatanı Afrika, Avustralya ve Güney Amerika olan ve Türkiye'de satışı yasak olan örümceklerin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği bildirildi.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklandı.