Terör operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ, PKK/PYD ve FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik başlatılan operasyonda, 1 Ocak ile 26 Ocak 2018 tarihleri arasında 34 kişiyi gözaltına alındı.

13 DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI

DEAŞ terör örgütü üyesi 18 şahıstan 13’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi ise sınır dışı edildi. Diğer zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 şahsın gözaltındaki işlemleri ise devam ediyor.

9 PKK MİLİTANI TUTUKLANDI

PKK/PYD terör örgütü üyeliği, yardım yataklık etmek, sempatizan ve işbirlikçilik suçundan gözaltına alınan 11 şahıstan 9’u adli makamlar tarafından tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geriye kalan zanlının gözaltındaki işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

1 KİŞİ DE FETÖ'DEN TUTUKLANDI

FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 5 şahıstan biri adli makamlar tarafından tutuklanırken 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.