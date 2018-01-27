taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7540
EURO
4,6598
ALTIN
162,89
PETR
70,3900

Terör operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

Jandarma ekipleri Şanlıurfa'da terör operasyonuna çıktı. Gerçeleştirilen operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 23'ü tutuklandı.

İHA | 27.01.2018 - 00:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber

dqw

İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ, PKK/PYD ve FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik başlatılan operasyonda, 1 Ocak ile 26 Ocak 2018 tarihleri arasında 34 kişiyi gözaltına alındı.

Terör operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

13 DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI

DEAŞ terör örgütü üyesi 18 şahıstan 13’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi ise sınır dışı edildi. Diğer zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 şahsın gözaltındaki işlemleri ise devam ediyor.

Terör operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

9 PKK MİLİTANI TUTUKLANDI

PKK/PYD terör örgütü üyeliği, yardım yataklık etmek, sempatizan ve işbirlikçilik suçundan gözaltına alınan 11 şahıstan 9’u adli makamlar tarafından tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geriye kalan zanlının gözaltındaki işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

1 KİŞİ DE FETÖ'DEN TUTUKLANDI

FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 5 şahıstan biri adli makamlar tarafından tutuklanırken 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terör operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

Terör operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM