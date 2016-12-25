Terörist görünümüyle Danimarka'dan Almanya'ya geçti

İngiltere'de yayın yapan Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; Danimarka'da yaşayan bir genç, Almanya'da düzenlenen terör saldırısından sonra sınırların ne kadar kontrolsüz olduğunu göstermek istedi.

ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GEÇTİ

Görüntülerde; elinde terör örgütü DEAŞ'lı gibi giyinen Danimarkalı genç, Almanya sınırından rahatça geçiyor.

ELİNDE TERÖR FLAMASI VARDI

Görüntüleri YouTube'a yükleyen Danimarkalı genç, videoya şu açıklamayı ekledi; “Sınır kontrollerini deniyoruz. Bir DEAŞ teröristi sınırı fark edilmeden geçebilir mi? Sınır kontrolleri yok. Açık sınırlarımızla kendinizi rahat hissediyor musunuz?”

Terör örgütü bayrağıyla Danimarka'dan Almanya'ya geçti VİDEO

