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Terörist görünümüyle Danimarka'dan Almanya'ya geçti

DEAŞ teröristlerine benzeyen Danimarkalı genç, Almanya sınırını geçerken çekilen görüntülerini paylaştı.

25.12.2016 - 17:20
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Terörist görünümüyle Danimarka'dan Almanya'ya geçti

İngiltere'de yayın yapan Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; Danimarka'da yaşayan bir genç, Almanya'da düzenlenen terör saldırısından sonra sınırların ne kadar kontrolsüz olduğunu göstermek istedi.

ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GEÇTİ

Görüntülerde; elinde terör örgütü DEAŞ'lı gibi giyinen Danimarkalı genç, Almanya sınırından rahatça geçiyor.

ELİNDE TERÖR FLAMASI VARDI

Görüntüleri YouTube'a yükleyen Danimarkalı genç, videoya şu açıklamayı ekledi; “Sınır kontrollerini deniyoruz. Bir DEAŞ teröristi sınırı fark edilmeden geçebilir mi? Sınır kontrolleri yok. Açık sınırlarımızla kendinizi rahat hissediyor musunuz?”

Terör örgütü bayrağıyla Danimarka'dan Almanya'ya geçti VİDEO

Terörist görünümüyle Danimarka'dan Almanya'ya geçti

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