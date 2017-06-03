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Terör örgütü DEAŞ Musul'da 120 sivili daha katletti

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ'ın, son iki günde çatışmalardan kaçan yaklaşık 120 sivili öldürdüğü bildirildi.

03.06.2017 - 00:21
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İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Müdahale Güçleri'nde görevli yüzbaşı Dargam el-Haydari, istihbarat kaynaklarından kentin batı yakasında devam eden çatışmalardan kaçan bazı siviller ile Zencili Mahallesi'nin yol kenarlarında yaklaşık 120 sivile ait cesedin olduğu bilgisini aldıklarını söyledi.

Irak güçlerinin, eski Musul'daki Zencili, Şifa, Sahha ve el-Ula bölgesini DEAŞ'tan geri almak için harekat başlattığını hatırlatan Haydari, "Son iki gün içerisinde hayatını kaybeden sivillerin bir kısmı bölgedeki çatışmalardan kaçarken öldürüldü, bazıları örgüt tarafından idam edildi, kimi de örgüt militanlarının düzenlediği bombalı saldırılarda yaşamını yitirdi." dedi.

Haydari ayrıca Hızlı Müdahale Güçlerinin örgütün kontrol altında tuttuğu Zencili'den kaçan 70'i kadın ve çocuk 150'den fazla sivili bölgeden tahliye ettiğini aktardı.

Irak polis teşkilatı İttihadiyeden yapılan açıklamada da Zencili'de emniyet güçlerinin dikkatli ilerlediği, mahallenin yüzde 40'ında kontrolün sağlandığı ve sivillerin tahliye edilmesi için güvenlik koridorlarının açıldığı kaydedildi. Açıklamada, "DEAŞ bazı evlere, arabalara ve yol kenarlarına bomba düzenekleri yerleştirdi. Bomba imha uzmanları 4 ev ve 6 araca yerleştirilen düzenekleri etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan İttihadiye'de görevli subay Kerim Ziyab da emniyet güçlerinin Zencili Mahallesi'nde dün akşamdan bu yana mahsur kalan 400'den fazla sivili kurtardığını belirtti. Irak ordu ve polis güçleri, geçen cumartesi sabaha karşı eski Musul'daki Zencili, Şifa, Sahha ve el-Ula bölgesini DEAŞ'tan geri almak için harekat başlatmıştı.

Çatışmaların sürdüğü Musul'un batısında 150-200 bin arasında sivilin mahsur kaldığı ifade ediliyor.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu 17 Ekim 2016'da kentin doğu yakasında başlamıştı. Doğu yakasının tamamen geri alınmasından sonra 19 Şubat'ta batı yakasına yönelik başlatılan operasyon ise devam ediyor.

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