Terör örgütü DEAŞ, Musul'da tarihi camiyi yok etti

Musul Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Korgeneral Abdulemir Yarullah tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Güçlerimiz 50 metre uzaklıktayken terör örgütü DEAŞ, Musul'daki tarihi Büyük Nuri Camii ve onun Minaresini patlatarak havaya uçurdu." ifadesini kullandı.

Söz konusu DEAŞ'ın eylemini "Büyük suç" olarak nitelendiren Yarullah, güvenlik güçlerinin camiye doğru ilerlemesinin sürdüğünü aktardı.

TARİHİ BÜYÜK NURİ CAMİSİ

Büyük Nuri Camisi, 6.Hicri yılında Nürettin Zengi tarafından yapılmıştı. Nuri Camisi, Emevi camisinden sonra ikinci cami olarak inşa edilmişti. Daha önce bir kaç defa restorasyondan geçen Nuri Camisi son olarak 1944 yılında restore edilmişti. Cami ve minaresi, Musul'da en büyük tarihi eser olarak biliniyor.