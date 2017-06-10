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Terör örgütü DEAŞ Musul'da yine saldırdı

Dört mahallede etrafı sarılan terör örgütünün Musul'un güneyinde beklenmedik bir saldırı düzenlediğini bildirildi.

10.06.2017 - 22:16
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Reuters haber ajansı, dört mahallede etrafı sarılan terör örgütünün Musul'un güneyinde beklenmedik bir saldırı düzenlediğini bildiriyor. Yaşamını yitirenler arasında askerler ve siviller bulunuyor. 40'ı aşkın yaralı ise hastanelere taşındı.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da adım adım eriyen ve elinde yalnızca dört mahalle kalan terör örgütü IŞİD, sürpriz bir saldırı gerçekleştirdi.

Reuters haber ajansına bilgi veren polis kaynakları, saldırıda en az 30 can kaybının olduğunu bildiriyor. Irak polisi, beklenmedik saldırı sonucu yaşamını yitirenler arasında askerler ve sivillerin bulunduğunu açıkladı. Yaralı sayısı ise 40'tan fazla.

Ordu birlikleri saldırıyı püskürttü ve çok sayıda IŞİD teröristini öldürdü.

17 Ekim 2016'da başlayan büyük Musul operasyonunda, Ocak 2017'de kentin doğusundaki mahalleler teröristlerden temizlendi. Musul'u ikiye bölen Dicle Nehri'nin batısındaki mahalleleri geri almak için Şubat ayında başlatılan operasyon ise, artık son aşamasında.

Eski Şehir bölgesinde sıkışıp kalan teröristler, dört mahalle dışında kentin tümünü kaybetmiş durumda ve dışarıyla hiçbir irtibatları yok.

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