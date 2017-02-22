Terör örgütü FETÖ'nün hesap verme haftası

(FETÖ/PDY) çeşitli soruşturmalarda kurduğu kumpaslara ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ülke genelinde açılan 7 dava kapsamında 368 sanık hafta boyunca İstanbul, Ankara, Muğla ve Kırklareli'nde devam duruşmalarda savunmalarını yapıyor.

FETÖ'NÜN "SUİKAST TİMİ" HAKİM KARŞISINDA

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 44'ü tutuklu 47 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na yapılan ikinci duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

"Bir numaralı sanık" FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile iki sanığın firarı olduğu dosyada, 74 mağdur ve müşteki yer alıyor.

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

ANKARA'DA İKİ DURUŞMA DEVAM EDİYOR

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Ankara'daki soruşturmalar kapsamında açılan davalardan ikisi bu hafta görülmeye başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına yönelik 26'sı tutuklu 27 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması dün yapıldı.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Eski Kurmay Albay Barış ve Tuğgeneral Kalyoncu haricindeki 25 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 13 yıl altışar aydan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

ÖMER HALİS DEMİR'İN ŞEHİT EDİLMESİ DAVASI

Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlerde, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak olayların seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine dair 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

Şehit Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile İsmail Oğuz ve Ayşe Şahin'in "müşteki" olarak yer aldığı davanın sanıkları şunlar:

"Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demi̇rci̇, Ali̇ Güreli̇, Ali̇ Solmaz, Cemal Güleç, Ci̇hat İbrahi̇m Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fati̇h Şahi̇n, Furkan Aslanbay, Gökay Engi̇n, Hali̇t Çeli̇k, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyi̇n Oğuz, İsmai̇l Çınar, Mehmet Bi̇lge ve Mi̇hrali̇ Atmaca."

Sanıklardan 17'sinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca'nın da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Ayrıca, bütün sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapsi talep ediliyor. İddianamede Astsubay Ömer Halisdemir "şehit", darbe girişiminde bulunan Albay Ümit Bak'ın emir Astsubayı Nedim Şahin de "maktul" olarak yer alıyor.

"FUTBOLDA ŞİKE KUMPASI" DAVASI

İstanbul'daki adliyelerin gündeminde ise FETÖ'nün kumpas davaları bulunuyor.

FETÖ/PDY'nin "Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu gerekçesiyle 15'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına dün başlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşma, bu hafta iddianamenin okunmasıyla devam edecek. Mahkeme heyeti, cuma günü sanık ve avukatların taleplerini alacak.

İDDİANAME DE YER ALAN İSİMLER;

"Bir numaralı sanık" FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen ile kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın müdürü Ekrem Dumanlı, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, iş adamı Muammer İhsan Kalkavan, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan ve Prof. Dr. Suat Yıldırım, Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 108 sanığın 35 yıl ila 85 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.

"ISLAK İMZA" DA KUMPAS DAVASI

FETÖ'nün, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğu öne sürülerek "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Cengiz Haluk İnce, Salih Sala, Ali Arabacı, Nazmiye Aktaş, Kemal Çakır, Özlem Karslı, Lokman Başer, Gürol Berber, Mehmet Akın, Eyüp Kandemir, İsmail Çakır, Ahmet Bülent Özata, İbrahim Savaş Uğurlu, Ahmet Mesut Dudu ve Hakan Kaymak ile tutuksuz sanıklar dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu, Hüseyin Bülent Üner ve Kemal Pelit katıldı.

İddianamede, tüm sanıkların ''gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

"25 ARALIK DARBEYE TEŞEBBÜS" DAVASI

FETÖ/PDY'nin, takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 69 sanığın yargılanmasına, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda devam ediliyor.

İddianamede, Gülen, Sinan Dursun, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Hamza Tosun'un da aralarında olduğu 67 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis, iki polis sanığın da 52 yıl 6 aya kadar hapisle çarptırılması isteniyor.

KIRKLARELİ'NDE FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Kırklareli'nde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoban girişinde durdurulan 81 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden ihraç edilen eski 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan, eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında bulunduğu 81 sanığın dörder kez ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.