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Terör örgütü halkı canlı kalkan yapıyor

Güvenlik kaynakları, Afrin’deki PKK’lıların şu an itibariyle silah zoruyla sivil Arapların bölgeyi terketmesine izin vermediklerini bildirdi.

İHA | 20.01.2018 - 17:52..
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Terör örgütü PKK/YPG halk canlı kalkan yapıyor. Ancak PKK’lı ve YPG’liler kendi ailelerini ve yakınlarını Halep’e kaçırıyor.

YEREL HALKA BASKI UYGULUYORLAR

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Afrin’e müdahalesinin amacının Afrin’de faşizan yöntemlerle yerel halka baskı uygulayan, antidemokratik PKK/YPG yönetimini bertaraf etmek olarak vurguluyor.

Afrin’in özgürleştirmesi sağlanarak Afrin halkının kendi kendini demokratik bir şekilde yönetmesini sağlamak amacıyla demokratik kurumların tekrar kurulmasını sağlaması amaçlanmakta.

AFRİN'DEN SONRA MÜMBİÇ

Afrin özgürleştirildikten sonra Mümbiç de özgürleştirileceğine dikkat çekilirken Afrin sonrası bu kapsamda Mümbiç’in de özgürleştirilip, demokratik bir yönetim kurulması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacağı ifade edilmekte.

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