taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.231
USD
3,8873
EURO
4,5883
ALTIN
160,40
PETR
61,9100

Terör örgütü MKP'nin sözde sorumlusu öldürüldü

Tunceli'de öldürülen 4 teröristten birinin MKP'nin sözde bölge sorumlusu "Cenk" kod adlı Eren Tali olduğu belirlendi.

17.11.2017 - 13:43
  1. Haberler
  2. Dünya

TNCL

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğinde terör örgütü MKP'ye yönelik dün sabah saatlerinde Ovacık ilçesi kırsalında operasyon başlattı.

KOBRA'LAR VURDU

Helikopterlerle bölgeye gönderilen birliklerin, teröristlerin kaçabileceği noktaları kontrol altına almasının ardından bölgede arama tarama faaliyeti yapıldı.

Birlikler, teröristlerin saklandığı mağarayı tespit etmesinin ardından "Kobra" tipi helikopterler bölgeyi atış altına aldı.

Ardından teröristlerle çıkan çatışmada, ikisi kadın, ikisi erkek olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

SÖZDE BÖLGE SORUMLU

Teröristlerin yapılan kimlik tespiti çalışmasında ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin terör örgütünün sözde sorumlularından olan "Cenk" kod adlı Eren Tali olduğu tespit edildi.

MAVİ LİSTEDEYDİ

Bu kişinin, aynı ilçede 1 Ağustos'ta güvenlik güçlerince İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğinde gerçekleştirilen 3 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen ve İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler listesi"nin "mavi" kategorisinde yer alan MKP'nin sözde bölge sorumlusu "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes'in yerine getirildiği anlaşıldı.

 

 

İlginizi Çekebilir
Zimbabve'de Mugabe darbe sonrası ilk kez halk arasında
Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, çarşamba yaşanan askeri müdahalenin ardından ilk kez halk arasına çıktı.
Filistinli kadının karate tutkusu engel tanımadı
Filistinli bir kadın, içinde bulunduğu toplumun tüm ön yargılarını kırarak Güzel Sanatlar öğretmenliğinin yanına karate hocalığını da ekledi
İtalyan mafya babası 'Canavar' Toto Riina öldü
Ülkede bir dönemin korku saçan ismi "Babaların babası" lakaplı Salvatore (Toto) Riina, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Almanya'da koalisyon görüşmeleri başarısız
Koalisyon hükümeti için dün sonuçlanması planlanan partiler arası görüşmelerden uzlaşma çıkmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

381
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

239
Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

120
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

113
ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

87
Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı

Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı

11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

229
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM