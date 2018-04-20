Terör örgütü PKK ABD'de temsilcilik kaydı açtırdı

ABD ile PKK'nın el ele yürüyüşü devam ediyor. PKK'nın Suriye'de koalisyon güçlerine bağlı birliği olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'nin siyasi kanadını ABD'de açmaya hazırlanıyor.

Terör örgütünün 31 Ocak’ta ABD Adalet Bakanlığı’nın yabancı ajan yasası kapsamında (Foreign Agents Registration Act – FARA) ‘yabancı siyasi parti temsilciliği’ olarak başvuru yaptığı ortaya çıktı.

ABD'DE PROPAGANDA

ABD Adalet Bakanlığı üzerinden başvuru yapan teröristler, ABD'de temsilcilik açmak için resmi girişimlerde bulundu. Temsilciliğin misyonu olarak "Amerika’daki yasama faaliyetlerini Suriye’de federalizmin bir çözüm olarak seçilmesi, Türk işgalinin sonlandırılması ve SDG’nin kontrolündeki bölgede uluslararası bir havalimanı işletmesine izin verilmesi yönünde etkileme" olarak tanımlandı.

ADRES: KUZEY SURİYE FEDERASYONU

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. ABD'ye yapılan resmi başvuruda PKK'nın ikamet adresi olarak "Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu" olarak gösterildu, yani Suriye parçalanıp bölünmüş olarak verildi.

Temsilcilik için ise ABD’nin başkenti Washington’ın güneybatı bölgesinde bir adres verildi. 31 Ocak tarihi itibarıyla temsilciliğin hâlâ kuruluş aşamasında olduğu belirtildi.

BÖLÜCÜLÜK FAALİYETLERİ

SDK temsilciliğinin ABD’deki faaliyetlerinin neler olduğuna ilişkin soruya verilen yanıtta ise öncelikli hedefler arasında Amerikan hükümetinin Suriye’de federalizmi destekleyecek yasalar çıkartmasına vurgu yapıldı. "Suriye Demokratik Konseyi’nin ABD’deki misyonu öncelikli olarak Amerikan halkının Suriye’deki demokratik süreç konusunda eğitilmesine odaklanacaktır. SDK, Amerikan hükümetinin Suriye’deki demokrasiyi güçlendirilmesi ve Suriye’deki demokratik geçişte federalizmi bir çözüm olarak seçecek yasaları çıkartması için teşvik edecektir." yazıldı.

Bu açıklama terör örgütünün resmen bölücü faaliyetleri için ABD'den destek istediğini gösterdi.