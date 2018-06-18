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Terör örgütü PKK Afrin'e saldırma niyetinde

Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rûdaw, PKK'nın Suriye'de Afrin'e yönelik saldırı hazırlığı içerisinde bulunduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 10:35..
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Terör örgütü PKK Afrin'e saldırma niyetinde

PKK'nın Suriye kolu ve ABD'nin bölgesel müttefiki SDG'nin, TSK'nın terörden arındırdığı Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtildi. Irak'ta Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rûdaw, PKK'nın Kuzey Suriye'de olası bir saldırı hazırlığında bulunduğunu ifşa etti.

Terör örgütü PKK Afrin'e saldırma niyetinde

AFRİN'E SALDIRI

TSK'nın 20 Ocak tarihinde başlattığı ve destansı bir mücadele ile terörden arındırdığı Afrin bölgesi, PKK'nın yeniden iştahını kabartıyor. Bölgede 5 bin'e yakın kayıp veren ve arkasına bakmadan kaçan PKK'nın Afrin'i yeniden ele geçirebilmek için bölgeye saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın çakması “Cizre Fırtınası” isimli bir plan ile hazırlandığı belirtilen PKK'nın özellikle Türkiye'ye sızmalarda kritik öneme sahip olan Kuzey Suriye'yi yeniden ele geçirebilmek için hazırlık halinde olduğunu Rûdaw belirtti.

Terör örgütü PKK Afrin'e saldırma niyetinde

EL BAB DA HEDEF

PKK'nın küstah planları bununla da sınırlı değil. Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce ilk olarak terörden arındırılan ve huzurun, refahın hakimiyet sürdüğü El Bab'ın da yeniden ele geçirilebilmek amacıyla saldırı planlarına dahil edildiği belirtiliyor.

Söz konusu kaynak SDG'nin koalisyon devletleri ve yerel yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından Afrin, Cerablus ve Azez’de geniş çaplı bir operasyon başlatacağı ve bu operasyon hazırlığının el Bab’ı da kapsayabileceği iddia edildiğini kaydetti.

TSK BÖLGEDE GÜVEN VERİYOR

PKK'nın saldırı planları ifşa olurken, TSK'nın bölgede bulunması hem yerli halka hem de PKK'nın zulmünden kurtulanlara umut ışığı oluyor. Bölge PKK'dan temizlendiğinden bu yana refah seviyesi günden güne artarken, Mehmetçik'in bölgedeki sağlam otoritesi de PKK'ya gözdağı veriyor. Öyle ki PKK en çok kaybını bu bölgede vermişti.

Terör örgütü PKK Afrin'e saldırma niyetinde

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