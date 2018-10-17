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Terör örgütü PKK, CHP-HDP ittifakından yana

Örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu, AK Parti-MHP iktidarının kurulacak güçlü bir ittifakla yıkılabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 11:56..
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Terör örgütü PKK, CHP-HDP ittifakından yana

Türkiye, 2019 yılının Mart ayında yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Siyasi partiler, adaylar konusunda çalışmalarını hızlandırdı.

Aday çalışmalarının yanı sıra ittifak görüşmeleri de partilerin önemli gündem maddelerinden biri.

AK Parti ile MHP arasında ittifak konusunda mutabakatın sağlanması beklenirken, CHP ile HDP arasında da görüşmeler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izniyle yapılan görüşmelere ilişkin terör örgütü PKK'nın elebaşı Mustafa Karasu'dan ilk yorum geldi.

AK PARTİ VE MHP'DEN KURTULMAK İÇİN...

HDP için ittifakların önemli olduğunu yazan Karasu, AK Parti ile MHP'den kurtuluşun tek çözümünün bu olduğunu belirtti.

"HDP PROJESİ..."

CHP dışındaki sol bileşenlere de seslelen terörist Karasu, 7 Haziran seçimlerini hatırlatarak "HDP projesi aynı zamanda demokratik ittifak geliştirme projesidir." ifadelerini kullandı.

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