Terör örgütü PKK, CHP-İP ittifakından memnun

Haaretz Gazetesi, muhalefetin tüm çabalarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanacağının garanti olduğunu yazdı.

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CHP'den gönderilen vekilleri Kılıçdaroğlu seçti

Meral Akşener için feda edilen vekillerin bu kararı son anda öğrendiği için bu kadar üzüldüğü ortaya çıktı.