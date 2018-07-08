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Terör örgütü PKK engelli çocuğu katletti

Ağrı'da bir çobanı canice öldüren PKK'lı teröristler, Diyarbakır'da Remzi Güler ile zihinsel engelli oğlunu acımasızca öldürdü.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 09:16..
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Terör örgütü PKK engelli çocuğu katletti

Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia eden terör örgütü PKK, yıllardır Kürtlere zulmediyor.

Bölgede insanları haraca bağlayan, kadınlara tecavüz edip çocukları dağlara kaçıran PKK'lı teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

HDP'YE OY VERMEYEN HEDEF OLUYOR

Mehmetçik'in nokta operasyonlarıyla etkisiz hale getirdiği teröristler, kalleş planlarından vazgeçmek bilmedi.

Örgütün siyasi kanadı HDP'ye oy vermeyen Kürtler, teröristlerin hedefi oldu.

ZİHİNSEL ENGELLİYİ ÖLDÜRECEK KADAR ALÇAKLAR

Ağrı'da AK Parti'ye destek verdiği için katledilen Mevlüt Bengi'den sonra teröristler Diyarbakır'da da can aldı.

Lice ilçesinde yaşayan Remzi Güler (50) ile zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler (27) PKK'lı teröristler tarafından katledildi.

Terör örgütü PKK engelli çocuğu katletti

FOTOĞRAF: Remzi Güler

Terör örgütü PKK engelli çocuğu katletti

FOTOĞRAF: Mevlüt Bengi

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