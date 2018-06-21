Terör örgütü PKK ile CHP aynı sloganı kullanmaya başladı

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere 3 gün kaldı.

Geri sayıma geçen millet, pazar günü sandık başına giderek ülkenin kaderini oylayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında bir hezimet daha yaşamak istemeyen muhalefet, tüm ilkelerini bir tarafa bırakarak yan yana geldi.

KANDİL'DEN İTTİFAK MESAJI

Millet İttifakı adı altında bir araya gelen partilere Kandil'deki teröristlerden de üst üste çağrılar geliyor.

Örgütün elebaşlarından Cemil Bayık, AK Parti ile MHP'nin ancak geniş bir ittifak ile iktidardan indirilebileceğini söyledi.

Teröristbaşı Bayık, örgütün siyasi kanadı HDP'nin bir şekilde barajı aşmasının sağlanmasını istedi.

PKK, CHP SLOGANIYLA OY İSTEDİ

Örgütün medyasına konuşan Cemil Bayık, açıklamalarında CHP'nin sloganını kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözleri üzerinden CHP'nin ürettiği "Artık tamam" sloganına destek veren Cemil Bayık, "Tüm bu politika ve uygulamalar bir araya geldiğinde AKP iktidarına Türkiye içinde önemli bir tepki vardır. Halk, Erdoğan ve AKP iktidarından kurtuluyor. Bu nedenle ‘tamam’ ve ‘sıkılıyoruz’ kavramı toplumun gündemine oturdu." diye konuştu.

İŞTE CHP'NİN KULLANDIĞI AFİŞ