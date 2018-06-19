taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.043
USD
4,7418
EURO
5,5102
ALTIN
195,48
PETR
74,6900

Terör örgütü PKK, Kandil'deki varlığını sürdürüyor

CHP ve Saadet Partisi'nin "Kandil'de terörist kalmadı" sözlerinin üzerine örgütün elebaşlarından Murat Karayılan Kandil'de olduklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 09:57..
  1. Haberler
  2. Gündem
Terör örgütü PKK, Kandil'deki varlığını sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ana merkezlerinden biri olarak gösterilen Kandil'e yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı.

Sınır ötesine geçerek bölgede kararlılıkla operasyonlar düzenleyen Mehmetçik, Türkiye'ye teröristlerin geçişini engellemek için üsler kurmaya başladı.

CHP VE SAADET OPERASYONA KARŞI

Türk askerinin başarılı operasyonlar düzenlenmesi, örgütün siyasi kanadı HDP'nin yanı sıra CHP ve Saadet Partisi'nde de rahatsızlığa neden oldu.

Temel Karamollaoğlu, Kandil'e boşuna operasyon yapıldığını bölgede terörist olmadığını söylemdi. CHP'den de bu yönde açıklamalar yapılarak operasyon karalanmak istendi.

KANDİL'E TÜRK BAYRAĞI DİKİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek Kandil'in PKK'dan temizleneceğini yineledi.

Siyasi tartışmalar devam ederken örgütün elebaşlarından Murat Karayılan bir açıklama yaptı.

"KANDİL'İ BOŞALTMADIK"

Teröristbaşı Karayılan "Sürekli Kandil’e gideceğiz diyorlar. Kandil boşaltılmadı. Eğer amaçları bizsek, Kandil’i boşaltmadık ve onları bekliyoruz.Tüm tedbirler alındı." dedi.

AFRİN'İ HATIRLAYIN

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de doğru ilerlemesinden sonra örgütten benzer açıklamalar yapılmıştı.

Türk askerinin bölgeye girmesiyle, PKK/YPG'li teröristler silahlarını bırakarak kaçmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

37
Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

102
Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

104
Meral'in gençlerinden toplu istifa

Meral'in gençlerinden toplu istifa

98
Erdoğan'a selfie yağmuru

Erdoğan'a selfie yağmuru

26
Dünya Kupası'nda sinek skandalı

Dünya Kupası'nda sinek skandalı

16
Merve Boluğur - Hakan Sabancı aşkı

Merve Boluğur - Hakan Sabancı aşkı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM