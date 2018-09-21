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Terör örgütü PKK sivilleri alıkoymaya devam ediyor

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de sokağa çıkma yasağı getirdiği El-Kubbe beldesindeki sivilleri bir süreliğine alıkoydu.

AA | 21.09.2018 - 11:02..
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PKK işgal ettiği bölgelerde, sivillere yönelik hak ihlallerini sürdürüyor.

YPG/PKK Aynularab (Kobani) ilçesine bağlı El-Kubbe beldesi ve beldeye bağlı 10 köyde sokağa çıkma yasağı getirdi.

PKK, El-Kubbe belde merkezinin giriş ve çıkışlarını kapatırken, sokaklarında ağır silahlarla çok sayıda terörist geziyor.

3 KADIN 23 ERKEĞİ ALIKOYDU

El-Kubbe ve köylerindeki evlere baskın düzenleyen terör örgütü mensupları, son 2 günde 3 kadını ve 23 genç erkeği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile iş birliği yapmakla suçlayarak alıkoydu. Örgüt, sivilleri bugün serbest bıraktı.

DEĞERLİ EŞYALARA EL KOYDULAR

Arapların yoğunlukta olduğu beldedeki sivillerin evlerini basan terör örgütü üyelerinin aile fertlerini darp ederek cep telefonları, altın ve değerli eşyalarına el koyduğunu kaydetti.

El-Kubbe beldesi terör örgütünün tehcir ve işgal politikasına karşı çıkan Arap beldelerinden biri olarak biliniyor.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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