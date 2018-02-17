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Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

Fransa'da PYD/PKK yanlıları, Türklerin yoğunlukta yaşadığı bir mahallede taşkınlık çıkartarak 4 Türkü yaraladı. Fransız polisleri Türklere saldıran teröristler için kılını dahi kıpırdatmadı.

AA | 17.02.2018 - 09:05..
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Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

Fransa'nın Marsilya kentinde polis eşliğinde yürüyüş yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Türklerin yoğun olduğu bir mahallede taşkınlık çıkardıktan sonra saldırdıkları 4 Türk vatandaşını yaraladı.

Çevre kentlerden toplanarak ülkenin güneyinde bulunan Marsilya'da yürüyüş yapan PYD/PKK yandaşları, daha sonra taşkınlık çıkardı.

Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

4 TÜRK VATANDAŞINA SALDIRDILAR

Saint-Antoine Mahallesi'ne doğru yönelen terör destekçisi grup, bu bölgede bulunan Türk vatandaşlarına saldırdı. Saldırıda biri ağır olmak üzere 4 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.

Bölgede yaşayan Türk vatandaşları, Fransız polisinin PYD/PKK yandaşlarının yürüyüşüne eşlik ettiği ve yol boyunca güvenliklerini sağladığını ifade ederek, daha sonra meydana gelen saldırıda ise herhangi bir müdahalenin olmadığı bilgisini paylaştı.

PYD/PKK yanlılarının taşkınlık anları Whatsapp hattımıza Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından gönerildi. 0533 378 2000 numaralı telefondan siz de videolarınızı paylaşabilirsiniz.

Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı VİDEO

Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

FRANSIZ POLİSİ SEYRETTİ

PYD/PKK yandaşlarının tahrik ve taşkınlıkları karşısında sessiz kalan ve yeterli güvenlik önlemi almadığı kaydedilen Fransız yetkililerin, çıkan kavgaya da zamanında müdahale etmediği belirtildi.

Polisin müdahale etmemesine tepki gösteren Türk vatandaşları Fransız güvenlik güçlerini suçladı. Bununla birlikte Türk vatandaşlar eylem sırasında da polislerin olay yerine yakın oldukları halde bilerek müdahale etmediklerini savundu.

Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

GÖSTERİYE İZİN ÇIKMADI

Fransa'nın kuzeybatısındaki Morlaix kentinde cuma günü düzenleneceği duyurulan gösteriye ise valilik tarafından izin verilmedi. Morlaix'in bağlı olduğu Finistere Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de terör örgütlerine karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla bir dernek tarafından yapılan gösteri ve toplanma başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Açıklamada, başvuru izninin yasalar gereği aynı kentte yaşayan en az üç kişi tarafından talep edilmesi gerektiği hatırlatıldı. İzin talebinde şehre yabancı kişilerin imzalarının bulunduğu duyurulan açıklamada, bu nedenle başvurunun geri çevrildiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

Aynı bölgede geçen hafta yapılan benzer bir gösteride PYD/PKK yandaşları taşkınlık çıkarmış ve çevredekilere saldırmıştı.

VALİLİKTEN DAVET GİBİ DUYURU

Bu arada, ülkenin doğusunda düzenleneceği belirtilen PYD/PKK yandaşlarının gösterisi hakkında Fransız makamlarından skandal ifadeler içeren bir duyuru yayımlandı.

Strazburg'da yapılacak gösteriye ilişkin Grand-Est Bölge Valiliğince bilgi verme amaçlı yayımlanan bildiride, "Kürt lider Öcalan'ın serbest bırakılması için bir gösteri düzenlenecektir. Bu nedenle şehirde bazı yollar kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Valiliğin bir terör örgütü elebaşı için bu tür ifadelere yer vermesi ve "davetiye gibi bir duyuru metni" yayımlaması tepki çekti.

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