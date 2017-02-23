Terör örgütü PKK'dan Irak'ta yeni kamp girişimi

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesindeki varlığı tartışılan terör örgütü PKK, şimdi de Erbil'e yakın Mahmur ilçesi sınırları içerisinde yeni karargahlar oluşturma girişimi içerisine girdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Mahmur ilçesine yönelik saldırıları bahane ederek bölgeye yerleşen ve Kandil'den getirdikleriyle buradaki militan sayısını her geçen gün artıran PKK, Mahmur Kampı'nı ve yanındaki Karaçuğ Dağı'nı adeta askeri üs haline getirdi.

HENDEKLER KAZIYORLAR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, terör örgütü, Mahmur Kampı ile yanındaki Karaçuğ Dağı'nın çevresine hendek kazarak mevzi ve kontrol noktaları oluşturdu.

PKK'lı teröristler, çembere aldıkları bölgeye, Peşmerge ve yerel asayiş güçlerinin hiçbir şekilde girişine izin vermiyor. Bu yüzden zaman zaman PKK'lı teröristler ile Peşmergeler arasında gerginlik yaşanıyor. Karargaha yaklaşmak isteyenlere ateş açılıyor. Söz konusu bölgeden çekilen görüntülerde PKK'nın mevzileri, hendekleri ve güvenlik noktaları görülüyor.

"KADIN VE ÇOCUKLAR DAHİ ASKERİ EĞİTİME ALINIYOR"

Mahmur Kaymakamı Rızgar Muhammed İsmail, "PKK Mahmur Kampı'nda ve Karaçuğ Dağı'nda karargah kurdu. Örgüte militan yetiştiriyor." dedi.

İsmail, "PKK, özellikle Mahmur Kampı'nda askeri alanlar kurarak gelen militanlara eğitim vermeye başladı. Kamp içerisinde daima hazır bekleyen bir güç var. Bunlar sürekli askeri eğitime alınıyor. Kampta şimdiye kadar 8 yeni mevzi kuruldu. Kadın, çocuk ve yaşlılar dahi askeri eğitime tabi tutuluyor." diye konuştu.

Kamp nüfusunun, Mahmur ilçe merkezi nüfusunu geride bıraktığını aktaran İsmail, "Kampın nüfusu şu anda 12 bin, ilçe merkezinin ise 10 bin civarında" olduğu bilgisini verdi.

"BM BİNASINA EL KOYDULAR"

"PKK'lılar, asayiş güçleri ve Peşmergenin, Mahmur kampına girişine izin vermiyor. Kamp tamamen askeri üsse dönüştü." diyen İsmail, şöyle devam etti:

"PKK, bir süre sonra Mahmur kampının sınırlarını genişletip, yeni kontrol noktaları oluşturdu. Bununla da yetinmeyip daha önce kampta Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kullanılan binaya el koydu. BM yetkililerine binayı teslim etmeyi reddettiler. Militanlar daha önce Iraklı polis güçleri tarafından kullanılan karakola da el koydular. Bunun yanında iki hafta önce iki kişinin kendisini Karaçuğ Dağı'nda patlattığı haberini aldık ancak gidip bu olaya ilişkin herhangi bir soruşturma yapamadık. PKK, girişimize izin vermedi."





BÖLGE HALKI HENDEKLERDEN RAHATSIZ

Mahmur Kaymakamı İsmail, kampın hemen yanında bulunan Karaçuğ Dağı'nda da kontrol noktalarının yanı sıra büyük hendekler kazıldığını, bölge halkının da bu hendeklerden rahatsız olduğunu söyledi. İsmail, birçok Mahmurlunun, bölgedeki tarım arazilerini bırakmak zorunda kaldığını, bu insanların kendilerine gelip, duruma çözüm bulunmasını istediklerini aktardı.

Erbil'in 30 kilometre güneyinde bulunan Mahmur ilçesi, resmi olarak Musul iline bağlı. İlçe merkezi ve çevre bölgeleri, Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından askeri olarak Peşmergenin kontrolüne geçti.

Kuzey Irak'ta İran ve Türkiye sınırındaki Kandil ve diğer dağlara konuşlanan PKK'lı teröristler, bölgedeki 600 köyü işgal ediyor.

SİNCAR'I İKİNCİ KANDİL YAPMAK İSTİYORLAR

Örgüt, Musul'un Suriye'nin sıfır noktasındaki stratejik Sincar ilçesini "ikinci Kandil" yapmak istiyor. Bölgedeki Ezidileri, DEAŞ saldırılarına karşı korumak bahanesiyle Sincar ilçesine yerleşen PKK'lılar, DEAŞ bölgeden temizlenmesine rağmen hala ilçeden çıkmadı. IKBY hükümeti ve Mesut Barzani'nin çağrılarına rağmen PKK, ilçedeki militanlarını çekmedi. PKK'nın Sincar Dağı'nda bir grup Ezidi'ye eğitim verdiği ve örgüte militan yetiştirdiği biliniyor.

Terör örgütü PKK, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi hakimiyetindeki İran sınırına yakın Süleymaniye ve Halepçe illerine bağlı bölgeler ile Kerkük'teki varlığını da artırma çabası içinde olduğu kaydedildi.​