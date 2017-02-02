Terör örgütü PKK'dan referandumda 'hayır' çağrısı

AK Parti ve MHP'nin imzasıyla Meclis'ten geçirilen anayasa değişikiği teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra halkın onayına sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği teklifine 'hayır' diyeceğini açıklayan CHP gibi; terör örgütü PKK da, seçmenlere referandumda 'hayır' oyu kullandırmak istiyor.

TERÖRİSTLER SLOGAN ÜRETTİ

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, referandumla ilgili bir yazı kaleme aldı. Karasu, yazısında 'hayır'cılar için bir slogan üretti: "Hayır, hayırlara vesile olacaktır"

PKK HAYIR İÇİN ÇALIŞACAK

Teröristbaşı Mustafa Karasu, yazısında AK Parti ve MHP karşısında 'hayır' cephesinin geniş bir yelpazede olduğunu ve Kürdistan için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.