Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait jetler, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı hava harekatı düzenledi.

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

13 teröristin öldürüldüğü harekatın detayları da ortaya çıkmaya başladı.

PKK'NIN EKRAN YÜZÜ

Örgütün elebaşlarından Hülya Eroğlu'nun da öldürüldüğü operasyonda, PKK'nın ekran yüzü olarak bilinen Zozan Temir'in de etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

ÖLÜSÜNÜ HABER YAPACAKLAR MI

Zozan Cudi kod adını kullanan PKK'lı terörist, 2013 yılından itibaren sık sık Batı medyasına röportajlar veriyordu.

Örgütün ekran yüzü olarak gösterilen terörist, Avrupa'da çeşitli gazete ve televizyonlarda haber olmuştu.

Suriye Kamışlı doğumlu olan terörist; gazete ve televizyonlarda, 'DEAŞ'ı bitirmeye yeminli YPJ'li' başlığı ile haberleştirilmişti.