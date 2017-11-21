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Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

Batı medyasının sık sık röportaj yaptığı Zozan Temir isimli PKK'lı terörist, Şırnak'taki hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

21.11.2017 - 08:19
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Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait jetler, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı hava harekatı düzenledi.

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

13 teröristin öldürüldüğü harekatın detayları da ortaya çıkmaya başladı.

PKK'NIN EKRAN YÜZÜ

Örgütün elebaşlarından Hülya Eroğlu'nun da öldürüldüğü operasyonda, PKK'nın ekran yüzü olarak bilinen Zozan Temir'in de etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

ÖLÜSÜNÜ HABER YAPACAKLAR MI

Zozan Cudi kod adını kullanan PKK'lı terörist, 2013 yılından itibaren sık sık Batı medyasına röportajlar veriyordu.

Örgütün ekran yüzü olarak gösterilen terörist, Avrupa'da çeşitli gazete ve televizyonlarda haber olmuştu.

Suriye Kamışlı doğumlu olan terörist; gazete ve televizyonlarda, 'DEAŞ'ı bitirmeye yeminli YPJ'li' başlığı ile haberleştirilmişti.

Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

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