Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı

IKBY Eğitim Bakanı Piştivan Sadık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK'nın Şengal'daki (Sincar) varlığı herkes gibi biz eğitimcileri de endişelendiriyor. PKK'dan dolayı hayatın tüm alanları gibi eğitim süreci de büyük zarar gördü." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'ı ele geçirdiği Ağustos 2014'ten bu yana ilçede eğitim ve öğretim sürecinin sekteye uğradığını hatırlatan Sadık, tahrip olan ya da yıkılan okulların PKK varlığı nedeniyle yeniden inşa edilemediğini aktardı.

Sadık, örgütün IKBY hükümeti için büyük sorunlar çıkarıp Sincar'ın geleceğini de tehlikeye attığını ifade etti.

Sincar kaymakamlığı ve Ezidilerin tüm tepkilerine rağmen PKK tarafından açılan okullara da değinen Sadık, "Bu okulların vereceği sertifikaların bizim nezdimizde geçerliliği yok. PKK, kendince hazırladığı müfredatı çocuklara okutuyor. Bizim müfredatımız ise çok farklı. Yanlış bir sistem üzerinden verilen eğitimi kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.