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Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

Kırmızı listeyle aranan PKK'lı Hülya Eroğlu'nun örgütün elebaşlarından Murat Karayılan'ın yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

15.11.2017 - 07:29
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Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarına ara vermeyen Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerin yuvalandığı bölgeleri tek tek imha ediyor.

PKK'YA NEFES ALDIRMIYORLAR

Kış hazırlığı yapmak için mağaralara saklanan teröristleri tek tek etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçik, son olarak örgüte ağır bir darbe daha vurdu.

Kırmızı listeyle aranan Gülbahar kod adlı Bahar Eroğlu'nu etkisiz hale getiren Mehmetçik, operasyonların devamında 22 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

SON FOTOĞRAFI

Öldürülen Gülbahar kod adlı teröristin; HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafta öldürülen teröristin yanı sıra; PKK'nın sözde yöneticilerinden 9 isim daha yer alıyor.

Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

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