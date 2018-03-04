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Terör örgütü PKK'nın tarihinde Afrin'in önemi

Terör örgütü PKK'nın ilk örgütlenmesinin yapıldığı Afrin'de Türk askeri teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.

Haber Merkezi | 04.03.2018 - 10:52..
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Terör örgütü PKK'nın tarihinde Afrin'in önemi

Türkiye'nin sınırına yuvalanan teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 44. gününe girdi.

Harekat kapsamında örgüte karşı havadan ve karadan operasyonlar kararlılıkla devam ederken; bölgede öldürülen teröristlerin sayısı 2612'ye yükseldi.

Türk askeri karşısında çaresiz kalan teröristler, çeşitli bölgelerden Afrin'e destek göndermeye başladı.

Desteğin sebebi, Afrin'in terör örgütü için oldukça önemli olmasından kaynaklanıyor.

İLK ÖRGÜTLENME

Örgütün kurulduğu yer Diyarbakır olarak bilinse de, yıllar önce ilk planlar Afrin'de yapıldı. Kanlı terör örgütü ilk örgütlenmesini Afrin'de oluşturdu.

PKK-ŞAM GÖRÜŞMELERİNİN ADRESİ

Afrin'in teröristler için önemi bununla da bitmiyor.

İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan, Suriye'de yaşadığı dönemde Afrin'de kalmayı tercih etmişti.

Şam yönetimiyle görüşmeleri de Afrin'de gerçekleştiren teröristbaşı Öcalan, bölgeye özel önem veriyordu.

40 YILLIK BİRİKİM, AFRİN'DE TÜNEL AĞI

40 yıl boyunca bölgedeki örgütlenmesini sürdüren terör örgütü PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyonun ardından şehir merkezinde adım adım tünel kazmaya başladı.

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