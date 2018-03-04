Terör örgütü PKK'nın tarihinde Afrin'in önemi

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Türkiye 32 yılda 240 bin kez depremi yaşadı

Türkiye, 1985 ile 2017 yılları arasında 239 bin 902 depremle sarsıldı. 117 yılda, 4 ve üzerindeki büyüklükte 10 bin 292 deprem yaşanırken, bunun 33'ü 7 ila 7.9 arasındaki büyüklükte gerçekleşti.