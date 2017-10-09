Terör örgütü PKK/PYD Afrin'de kıskaca alındı

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile sınırda büyük bir terör temizliği yaptı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin kantonları birleştirme hayalini suya düşüren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yuvanalan DEAŞ'lı teröristleri de tek tek etkisiz hale getirdi.

ORDU GÖREV BEKLİYOR

Suriyeliler teröristlerden temizlenen bölgelere geri dönmeye başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir operasyonun da sinyalini verdi.

Afrin'i işaret eden Cumhurbaşkanı, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek ellerin tetikte olduğuna dikkat çekti.

AFRİN İÇİN GERİ SAYIM

İdlib'de güvenliğin sağlanması için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, bir yanda da Afrin operasyonu için bölgedeki hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlanan son görselde; TSK tarafından Afrin'in kıskaca alındığı görülüyor.

TEK ÇIKIŞ YOLU VAR

PKK/PYD'li teröristlerin tek çıkış yolu ise Esad rejiminin kontrolünde bulunan Halep olarak gözüküyor.

3 koldan kıskaca alınan Afrin'deki teröristler Halep üzerinden kaçacak.