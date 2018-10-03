Terör örgütü PKK'ya eylülde ağır darbeler vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya bu yılın eylül ayında da ağır darbe vurdu.

OPERASYONLARA ARA YOK

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-30 Eylül tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 4 güvenlik görevlisi şehit oldu. 2 sivilin yaşamını yitirdiği saldırılarda yaralanan 6 güvenlik görevlisi de tedavi altına alındı.

135 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayan güvenlik kuvvetleri, yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarını sürdürdü.

Eylüldeki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 135 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 114 zanlıdan 57'si tutuklandı.

SÖZDE SORUMLULAR EX OLDU

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Diyarbakır'da iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristler arasında 1 milyon lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "yeșil" kategoride yer alan PKK'nın sözde orta saha maliye sorumlusu "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel'in de olduğu tespit edildi. Ölü ele geçirilen teröristin, Diyarbakır Lice'de ikamet eden 3 kişinin kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ile Diyarbakır'da 2 kişinin elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu, toplam 11 suçtan arama kaydının bulunduğu bildirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak 3 Eylül'de Irak güvenlik güçlerine teslim olan 4 teröristten birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan "Adıl" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu olduğu tespit edildi.