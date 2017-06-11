Terör örgütü PKK'ya katılım dibe vurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta katıldığı iftar programından sonra ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada açıklamalar yapan Bakan Soylu, önemli bilgiler paylaştı.

ÜLKEYİ KARIŞTIRMAK İSTEYENLER VAR

Ülkeyi karıştırmak isteyenlerin bulunduğunu belirten İçişleri Bakanı, iş bulmak için çabalayan gençlerin ve yatırım yapmak isteyenlerin önünün kesildiğine işaret etti.

"MAYIS AYINDA PKK'YA 5 KİŞİ KATILDI"

Terörle mücadeledeki rakamları da paylaşan Bakan Soylu, "Mayıs ayında terörle yaptığımız mücadelede bizim tespitlerimize göre, sadece Türkiye'de 5 kişi terör örgütüne katıldı. Bu rakamın binlerin üzerinde olduğu bir dönemden, 2017'nin ilk beş ayında toplam 45 kişi.

BİRLİĞİ BERABERLİĞİ SONUCU...

Aramızdaki anlayışın, birliğin, beraberliğin ve birbirimizle olan muhabbetin sonucudur. Bunu azalttığımız an çocuklarımız iş buluyor, paralarımızın bereketi artıyor. Ortadan kaldırdığımız an buraya fabrikalar geliyor, buralar cazibe merkezi oluyor. Biz nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.