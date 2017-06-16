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Terör örgütü PKK'ya katılımda büyük düşüş

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’ya katılımlara yönelik bir çalışma yaparak rapor yayınladı.

16.06.2017 - 07:08
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Terör örgütü PKK'ya katılımda büyük düşüş

Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre Terör örgütü PKK ile mücadele hız kesmeden devam ederken, son dönemde PKK’ya Türkiye’den katılımın ciddi biçimde düştüğü, buna karşın Suriye’den katılımın arttığı belirlendi.

5 YILDA 12 BİN 321 KATILIM

İçişleri Bakanlığı’nın PKK’ya yönelik yaptığı çalışmaya göre, son 5 yılda örgüte 12 bin 321 kişi katıldı.

Bunlardan 8 bin 706’sının erkek, 2 bin 948’inin kadın olduğu, 667’sinin ise cinsiyetinin belirlenemediği kaydedildi.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR KATILIYOR

Son 5 yıllık dönemde örgüte katılanların 5 bin 99’unun,18 yaşından küçük olduğu ifade edildi.

Terör örgütü PKK'ya katılımda büyük düşüş

2016'DA KATILIM 621'E DÜŞTÜ

Rapora bakıldığında PKK’ya katılımın her yıl azaldığı dikkat çekti. 2015 yılında bölücü örgüte 3 bin 698, 2016’da ise 621 kişi katıldı.

BU YIL 48 KATILIMA DÜŞTÜ

Bu yıl mayıs ayı sonuna kadarsa örgüte sadece 48 kişi katıldı. Örgüte en çok katılım Şırnak’tan olurken, Diyarbakır ve Hakkâri’nin yanı sıra Mardin ile Muş’tan da katılım olduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK'ya katılımda büyük düşüş

18 yaş altı katılımın yüzde 71 oranında erkeklerden ve yüzde 29 oranında kadınlardan oluştuğu saptandı.

YÜZDE 70 İLE SURİYE İLK SIRADA

Terör örgütüne yurtdışından katılımın arttığı vurgulanan raporda, yüzde 70 ile Suriye’nin ilk sırada olduğu ve Irak’ın da onu izlediğine işaret edildi.

PKK’ya katılımda son 2 yılda Suriye’nin başı çektiği belirtilerek, bu kişilerin yaş ortalamasının 12 olduğu ifade edildi.

Dağa giden çocukların yüzde 50’sinin 2 yıl içinde öldüğü kaydedildi.

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