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Terör örgütü PKK'ya son bir haftada ağır darbe

TSK, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda son bir haftada 46 terörist etkisiz getirdiğini açıkladı.

04.08.2017 - 10:02
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, "Teröristle Mücadele Harekatı" kapsamında 27 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde bölücü terör örgütü PKK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan Hakkari, Şırnak, Van, Bingöl ve Muş'un içerisinde yer aldığı illeri teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam ediliyor.

Bu kapsamda Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile Bestler Dereler, Cudi Dağı, Faraşin Bölgesi, Hakkari'nin Yüksekova, Van'ın Gürpınar, Bingöl'ün Solhan ve Muş'un Şenyayla bölgelerinde ''orta çaplı'' operasyonlar gerçekleştirildi.

İKİSİ SÖZDE "LİDER"

Operasyonlarda ikisi bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "lider" kadrosunda bulunan 46 terörist etkisiz hale getirildi. Arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde "Herekol alanı halkla ilişkiler birim sorumlusu", Dijyar kod adlı Behtin Bilen teslim olurken, mavi listede yer alan terör örgütü MKP'nin sözde "bölge sorumlusu", Şahin kod adlı Yılmaz Kes ölü ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT

Operasyonlarda 18 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 roketatar, 2 tabanca olmak üzere toplam 27 silah, 1 TAS füzesi, 20 kilogram tahrip kalıbı (TNT), 286 kilogram amonyum nitrat, 274 roketatar mühimmatı, 303 roketatar sevk fişeği, 148 el bombası, 51 mayın, 119 fünye, 1 top mermisi, 6 bin 346'sı Biksi makinalı tüfek mühimmatı olmak üzere 13 bin 520 hafif silah mühimmatı, 387 Doçka uçaksavar mühimmatı, 59 tüp, 5 el dürbünü, 2 telsiz, 90 şarjör ve çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo bulundu, 38 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

41 SIĞINAK, BARINAK, MAĞARA VE DEPO

TSK tarafından yürütülen operasyonlarda teröristler tarafından kullanılan 41 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirilirken, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Germe Tepe bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen ve bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı istihbaratı alınan minibüs, Atak helikopteri ile vurularak imha edildi.

13 KİLOGRAM UYUŞTURUCU VE 71 BİN PAKET KAÇAK SİGARA

Terör örgütü PKK'nın en önemli finansal kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında da 13 kilogram uyuşturucu ve 71 bin 305 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 179 kişi yakalandı. Operasyonlarda 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

AZAZ-CERABLUS GENİŞ BİR ALAN KONTROL ALTINA ALINDI

TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar kapsamında ise TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun mücadelesi sonucunda Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

MÜNBİÇ'TE MAYIN ARAMA- TEMİZLEME DEVAM EDİYOR

Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

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