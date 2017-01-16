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Terör örgütü propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'nde sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

16.01.2017 - 17:37
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Terör örgütü propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

PKK/KCK terör örgütünün sosyal paylaşım sitesi üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen Ç.Y., H.T., B.K. ve S.A. isimli şahıslar ikametlerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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