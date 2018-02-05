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Terör örgütü propagandasına 3 tutuklama 

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

DHA | 05.02.2018 - 16:44..
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Terör örgütü propagandasına 3 tutuklama 

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kişisel sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapan ve gerçek dışı paylaşımlarda bulunan kişileri tespit ederek çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu 2'si kent merkezi olmak üzere, Çorlu, Çerkezköy'den 10 kişi gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki soruşturmaları tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S., T. Ç. ve A.Y., tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.

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