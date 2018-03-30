Terör örgütü propagandasına hapis cezası

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu yargılanan Recep Özdemir ile avukatı katıldı.

"PAYLAŞIMI BEN YAPMADIM"

Sanık Özdemir, dava konusu paylaşımların kendisine ait olmadığını öne sürerek, "Sosyal paylaşım hesabını iki yıldır kullanmıyorum. Afrin ile ilgili paylaşımı ben yapmadım. Abdullah Öcalan (örgüt elebaşı) ve PKK ile ilgili paylaşımları ben yapmadım. Kimin paylaştığını bilmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Duruşma Savcısı Berekat Aksoy, sanığın sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK'nın cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övdüğünü ve meşru göstermeye çalıştığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, suçun Türkiye'nin terör örgütü YPG/YPJ/PKK'ya karşı şehit vererek sürdürdüğü mücadele sırasında işlenmesi ve sanığın suç işlemedeki amacını dikkate alıp cezada arttırım uygulayarak, Özdemir'i "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İndirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.