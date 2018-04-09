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Terör örgütü üyesi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı.

AA | 09.04.2018 - 16:02..
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Terör örgütü üyesi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

İzzetiye mahallesinde terör örgütü TKP/ML gençlik yapılanması YDG üyesi F.H'nin (23), İstanbul'daki gezi olaylarındaki mahkemesinin sonuçlanmasına az bir zaman kala, sahte yeşil pasaportla Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

YEŞİL PASAPORTLA YAKALANDI

Yapılan çalışma sonucu F.H, Keşan Otogarı'nda adına düzenlenmiş yeşil pasaportla yakalandı.

Zanlının sorgulamasında, terör amaçlı örgüte üye olmak ve terör amaçlı propaganda yapmak suçundan kaydının olduğu, aramasının bulunmadığı, yargılamasının ise sürdüğü tespit edildi.

Olayla ilgili adliyeye sevk edilen F.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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